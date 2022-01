Classe 1982, Veronica Scopellitti, in arte Noemi, è senza dubbio, ad oggi, una delle cantanti di maggiore successo in Italia. Partita da un talent show, seppur non vincendo, è riuscita comunque a ritagliarsi un posto importante nel mercato discografico. Oggi ha 40 anni, ma la foto che ha pubblicato su Instagram proprio per il suo compleanno, la ritrae quando era solo una bambina. Avevate capito che si trattava di lei?

Partita da X Factor, talent a cui ha partecipato nell’ormai lontano 2009. Noemi, ad oggi, è una delle interpreti della musica italiana più brave e apprezzate.

Ha saputo conquistare il suo successo con il duro lavoro, ma anche grazie al suo speciale e straordinario timbro vocale che la rende unica. Diverse le sue collaborazioni, come quella con Vasco Rossi. E diverse anche le sue partecipazioni al Festival di Sanremo.

Il 25 gennaio 2022 è una data molto importante per Noemi. In questo giorno, infatti, ha compiuto 40 anni. Per l’occasione, la cantante ha pubblicato una foto di lei da bambina, accompagnandola con una bellissima lettera scritta a se stessa, che abbiamo scelto di riportarvi in versione integrale.

Cara Veronica, vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto, vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza. Non ti dirò bugie, non sarà semplice. Non saranno sempre anni spensierati e la vita non è come nei cartoni la mattina davanti ai biscotti prima di andare a scuola. Ti capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male.

Poi Noemi continua

Ma la notte non dura per sempre. Questo viaggio ti regalerà anche inaspettate felicità, passioni sfrenate, amicizie senza fine e legami che supereranno tempo e spazio. Scoprirai che chi ti umiliava e chi ti derideva alla fine non aveva ragione, semplicemente non ti capiva.

Sarai forte, resisterai ed inseguirai i tuoi sogni contro tutto e tutti. Fallirai ma ti rialzerai; perderai il tuo corpo e la tua anima ma le ritroverai anni dopo più forti di prima. Ma una cosa spero che non cambi mai: i tuoi occhi, lo sguardo pieno di sogni con cui guardi il mondo.

