Il corpo senza vita di Austin Majors è stato rinvenuto in un rifugio per senza tetto a Los Angles: si sospetta una overdose di Fentanyl

Il mondo del cinema statunitense è completamente sotto shock per la prematura e improvvisa scomparsa di un attore giovanissimo, che è scomparso a soli 27 anni. Si tratta di Austin Majors, interprete e doppiatore, noto soprattutto per il ruolo avuto nel telefilm NYPD Blue dal 1999 al 2004. C’è mistero sulle cause del decesso.

Il corpo senza vita del giovane attore è stato rinvenuto in un rifugio per senza tetto a Los Angeles, città in cui viveva. I maggiori siti statunitensi hanno spiegato che non si tratta di omicidio, ma il sospetto è che il decesso sia arrivato per un abuso di Fentanyl.

A confermare le cause della morte arriveranno, probabilmente all’inizio della settimana prossima, i risultati dell’autopsia e dei test tossicologici svolti dalle autorità sul corpo del giovane attore.

Nato nel 1995, Majors ha iniziato a recitare quando aveva solo 2 anni, con una piccola parte nel film Nevada. Nel 1999 ha vestito per la prima volta i panni di Theo Sipowicz nella serie televisiva NYPD Blue, dove ha recitato in 51 episodi dal 1999 al 2004.

Il ruolo gli è valso un Young Artist Award nel 2002, nella categoria di Migliore interpretazione di un giovane attore in una serie televisiva.

I suoi ultimi ruoli sono stati quelli nei film “Un Natale per Caso” e “Night Writer”, rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Il messaggio della famiglia di Austin Majors

Non è chiaro a cosa sia stato dovuto il declino di Austin Majors. La sua famiglia, in una nota diffusa pubblicamente, lo ha ricordato come una persona per bene e amorevole.

Era un essere umano amorevole, artistico, brillante e gentile. Austin era molto felice e orgoglioso della sua carriera di attore. È stato un attivo Eagle Scout e si è diplomato al liceo. Si è poi laureato alla USC School of Cinematic Arts con la passione per la regia e la produzione musicale.

Kali, la sorella, anch’essa attrice, ha affermato che i suoi ricordi più belli con Austin sono stati crescere sul set con lui, fare volontariato agli eventi con “Kids With a Cause” e i viaggi zaino in spalla fatti insieme. La nota poi conclude: