“Non ne posso più”, lo sfogo di Claudio Amendola in diretta tv. Cosa è successo

Nella puntata de L’aria di domenica, trasmessa ieri 6 dicembre, Claudio Amendola si è sfogato in diretta riguardo l’attuale situazione di emergenza sanitaria, le festività natalizie e il suo stato d’animo. Gli italiani stanno facendo polemica sulla raccomandazione del Governo riguardo il cenone della vigilia e il pranzo di Natale. Molti trovano ingiusto non poter trascorrere le festività con i parenti ed è proprio di questo che l’attore ha voluto parlare.

Alla domanda su cosa volesse chiedere ad Ilaria Capua, Amendola ha risposto:

Sinceramente mi deprime dover vedere personalità del genere dover spiegare una cosa talmente ovvia. Io non ne posso più del cenone di Natale, di quello che ti scrivono sulla mail. Ma chi se ne frega. Ma è una volta, state a casa. Siete in 4? Fate il Natale in 4. Ma basta. Comunque dare ancora adito a questa cosa, cospargersi il capo di cenere perché quest’anno non mangeremo i tortellini in brodo tutti insieme. Sti cavoli.