“Non pensavo potesse accadere a 47 anni…” l’inaspettato annuncio dell’ex Miss Italia, non trattiene la gioia

Dopo anni di studio e tanto tempo passato sui libri, l’artista ha finalmente coronato il suo sogno: laurearsi in Scienze Motorie all’Università Telematica San Raffaele di Roma. Un traguardo raggiunto con tenacia e dedizione, concluso con il massimo dei voti e con uno splendido sorriso mostrato con orgoglio sui social.

Annalisa Minetti ha voluto condividere l’importante traguardo con i suoi affezionati follower su Instagram. La cantautrice, conduttrice, modella e atleta paralimpica arriva a concludere a un’età non esattamente “canonica”, ed è proprio questo il bello. Un messaggio di coraggio, forza d’animo utile a chiunque per proseguire un percorso, sia esso professionale, artistico e di studio, oltre tutte le convenzioni.

Con una votazione di 110 con lode, la laurea di Annalisa Minetti sarebbe stata comunque coronata da un risultato strepitoso. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione della sua perseveranza e del suo impegno. Nel video pubblicato, la vediamo raggiante mentre indossa la corona d’alloro, simbolo di questa importante conquista.

La sua laurea a 47 anni rappresenta un messaggio di speranza e di rinascita per chiunque che, come lei, non si arrende mai di fronte alle sfide della vita. Annalisa Minetti dimostra che “non è mai troppo tardi” per inseguire i propri sogni. Lo si dice spesso, ma è importante crederci per comprendere che la vita è soprattutto provare, tentare e, con tenacia e determinazione, riuscire. È così che si possono raggiungere grandi traguardi.

L’artista non si accontenta e guarda già al futuro. Pare stia già pensando a un dottorato di ricerca. Un nuovo sentiero da percorrere, pieno di ostacoli, come tutti, che lei, con il suo sorriso contagioso e la sua forza d’animo nota a tutti, è pronta ad affrontare.