Non può entrare al concerto di Laura Pausini e spara 17 colpi di pistola all’ingresso: il dramma

A volte si può davvero “diventare pazzi” per i propri beniamini, ma quello che è successo la scorsa sera ha davvero dell’incredibile. Pare, infatti, che un uomo abbia aperto il fuoco con una pistola contro l’ingresso secondario dell’Accor Hotel Arena a Parigi dopo essere stato rifiutato all’ingresso. Il motivo? Pare che volesse entrare per assistere al concerto di Laura Pausini. Fortunatamente, nessuno risulta ferito e l’uomo si trova attualmente in arresto.

Il preoccupante episodio ha avuto luogo intorno alle ore 20 sul Boulevard de Bercy, appunto di fronte all’ingresso VIP dell’Accor Hotel Arena. In questa location davvero affascinante, da cui sono passati artisti come Madonna, Dua Lipa, Metallica e Rolling Stones, si teneva il concerto della Pausini.

L’uomo, privo di biglietto o pass speciale, è stato respinto dagli agenti di sicurezza e invitato a lasciare la zona dell’arena. In tutta risposta, l’uomo si è diretto verso l’uscita di emergenza, situata a breve distanza dall’ingresso principale, e ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica calibro 7,65 contro la porta in vetro. Non aveva intenzione di ferire nessuno ma di entrare a tutti i costi distruggendo l’ingresso. Il gesto poteva portare a conseguenze ben più gravi di una porta danneggiata.

Per fortuna, nessuno si trovava nelle vicinanze al momento degli spari. La polizia è intervenuta immediatamente, convincendo l’individuo a deporre l’arma. Subito dopo l’uomo è stato immobilizzato prima di condurlo in commissariato. Il totale dei colpi esplosi è stato di 17: una furia contro la porta che conduceva al concerto della Pausini. I testimoni hanno riferito che l’uomo sembrava visibilmente alterato e pronunciava frasi piuttosto sconnesse e poco lucide.

Il Laura Pausini World Tour 2023/2024, dopo il grande successo in Italia con oltre 170.000 spettatori, ha proseguito nei prestigiosi palasport europei. Dopo le esibizioni a Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles, la cantante italiana era ieri sera nella celebre Accor Arena di Parigi,. Nella Capitale francese la cantante romagnola ha registrato l’ennesimo sold out. Lo spettacolo includeva i brani iconici della sua carriera, con l’aggiunta di successi in lingua francese e alcune tracce dall’ultimo album “Anime Parallele”.

La tournée dell’artista proseguirà in Svizzera e Germania, per poi approdare in America Latina, con tappe previste in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico. Si chiuderà in diverse citta statunitensi, con le date di Houston, Los Angeles, Orlando, Miami, Chicago, per concludersi con la tappa del Madison Square Garden di New York il 6 aprile.