“Non riesco a dormire per il dolore, tanto prima o poi moriremo tutti”, lo sfogo straziante dell’artista

Lo sfogo di Liam Gallagher ha commosso tutti. In una lunga intervista con The Sun, l’artista ha raccontato dei particolari privati della sua vita, come gli eccessi passati e la sua attuale condizione di salute.

Il cantautore britannico, frontman del gruppo musicale degli Oasis, oggi ha 51 anni. Il suo non è stato un passato facile tra alcol e droghe, ma oggi si è lasciato tutto alle spalle. Come lui stesso ha rivelato nell’intervista con The Sun, arriva un momento nella vita in cui si comprende quali sono le cose più importanti, come la salute.

Devi disfarti di tutto ciò che pensavi fosse figo per tornare alla realtà e alla salute.

Oggi l’artista ha nuove abitudini, come quella di svegliarsi alle 4 del mattino. Va a dormire alle 6 o alle 7 e si sveglia prima dell’alba per sedersi sul letto e riflettere. Ora, a 51 anni, Liam Gallagher comprende l’importanza dei valori della vita. L’importanza della salute, al contrario di quando era giovane. Prima contava solo l’essere “figo” agli occhi degli altri, anche se voleva dire compromettere la propria salute.

Mentre invecchi ti rendi conto di quanto la vita sia preziosa. Se ho paura della morte? Ci sono giorni in cui sono entusiasta di tutto e altri in cui dico ‘La vita è una m***a’. Ma in fondo moriremo tutti, vero?

Il frontman degli Oasis ha poi parlato delle sue condizioni di salute. Lo scorso anno ha dovuto rinunciare all’attività sportiva, che tanto amava, a seguito di un intervento all’anca. Non solo, purtroppo Liam soffre di artrite e la notte non riesce a dormire per via dell’insopportabile dolore alle ossa. Ha confessato che è costretto ad assumere sonniferi naturali, a base di erbe. L’unico modo che gli permette di riposare e affrontare il giorno successivo:

I sonniferi a base di erbe mi hanno salvato la vita.

Già nel 2017 la star aveva rivelato di soffrire di tiroidite di Hashimoto, una patologia cronica autoimmune causata da un’erronea risposta del sistema immunitario ai danni della tiroide, che può provocare ipotiroidismo e di psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle.

Leggi anche: “Ho scoperto questo rarissimo tumore per caso”, l’attrice parla della malattia ospite da Caterina Balivo.