“Non sapevo esistesse, va al di là delle parole”. È nata la piccola Ella, l’attrice è diventata mamma

Jessica Szohr è diventata mamma. L’attrice ha dato la lieta notizia ieri, attraverso un posto pubblicato sul suo profilo Instagram. Un immagine in bianco e nero delle dolci e piccole manine della piccola Bowie Ella Richardson:

Hai aggiunto un po’ di dolcezza speciale alla nostra famiglia e alcune nuove indicazioni per il nostro viaggio che è iniziato l’11-01-2021. Bowie Ella Richardson :) 🎀. Questo viaggio con Brad e Lexi è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Dare vita ad un essere umano assolutamente perfetto ai nostri occhi e regalare un’emozione al mio cuore, che non sapevo esistesse e che è al di là delle parole. Lei è davvero qualcosa di speciale.

La gravidanza di Jessica Szohr

La nota attrice americana, ricordata in particolar modo per il personaggio di Vanessa in Gossip Girl, aveva annunciato la gravidanza, con un post su Instagram nel mese di ottobre.

Dopo poco più di un anno, dall’inizio del suo legame con il giocatore di Hochey professionista, Brad Richardson, la coppia ha ricevuto il regalo più bello della vita.

Jessica Szohr aveva pubblicato una dolcissima foto con il pancione ben in vista, mentre Brad baciava teneramente il frutto del loro amore.

La carriera dell’attrice

La carriera della nota attrice, è iniziata quando era soltanto una bambina. Già in tenera età, Jessica ha partecipato a spot pubblicitari, per poi diventare una vera e propria attrice.

Nel 2003, ha iniziato a recitare in diverse serie tv. Tra queste: C.S.I. Miami, A Proposito di Brian, Tutto in Famiglia, Raven e Le cose che amo di te.

Nel 2007, ha raggiunto il grande successo, grazie alla sua interpretazione del personaggio Vanessa Abrams, nell’amata serie Gossip Girl, accanto alle attrici Blake Lively (Serena van der Woodsen) e Leighton Meester (Blair Waldorf).

Vanessa compare nella serie tv come la migliore amica di Dan Humprhrey, per poi trovare il suo posto nell’Upper East Side.