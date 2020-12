Ladri svaligiano la casa di Paolo Rossi durante il funerale. La moglie: “Un gesto che stordisce”

Come se quella di ieri non fosse già una giornata complicata per le persone più vicine a Paolo Rossi, in serata è arrivata la notizia che la casa di Pablito è stata svaligiata. Proprio durante la celebrazione del funerale, momento in cui tutta Italia stava salutando per l’ultima volta l’eroe del mondiale del 1982, dei ladri si sono introdotti in casa sua sfasciando tutto e portando via alcuni oggetti di valore.

(Photo by Marco Bertorello / AFP)

Nella giornata di ieri si sono svolti, a Vicenza, i funerali della leggenda del calcio italiano ed eroe del mondiale in Spagna vinto dall’Italia nel 1982, grazie soprattutto alle sue reti. Un ultimo saluto a colui che è stato il campione di tutti gli italiani. Un momento in cui tutta Italia si è stretta al dolore infinito di sua moglie, dei suoi figli e di tutte le persone vicine al Pablito Mundial.

A portare la bara e ad accompagnare Paolo nel suo ultimo viaggio, sono stati proprio coloro che, oltre ad essere i compagni di squadra di quella storica nazionale, sono stati gli amici di una vita intera. Bergomi, Altobelli, Collovati, Tardelli e Cabrini. Alcuni dei quali hanno anche voluto leggere delle commoventi lettere durante la funzione.

Il furto a casa di Paolo Rossi

È stata una giornata intensa quella di ieri. Piena di tristezza ma che ha anche riempito di orgoglio il cuore di Federica Cappelletti, la moglie di Paolo. Vedere quanta gente si è stretta al suo dolore, le ha fatto capire ancor di più quanto fosse grande l’uomo che aveva sposato. Eppure è stata una giornata con un epilogo che nessuno avrebbe immaginato.

Tornata a casa, a Bucine, in provincia di Arezzo, la donna ha trovato davanti a se una sorpresa che le ha tagliato le gambe. Dei ladri, approfittando della casa lasciata vuota, si sono introdotti nell’abitazione.

Entrati da una finestra rotta, hanno devastato l’intero appartamento in cerca di tutti gli oggetti che potessero avere un valore. Il bottino di questi sciacalli è quantificabile in poche centinaia di euro, ed alcuni orologi a cui Paolo era molto affezionato. A quanto pare nessuno dei cimeli sportivi del campione del mondo sono stati rubati.

Intervistata da QN (Quotidiano Nazionale), la vedova ha espresso tutto il suo sgomento da quanto accaduto: