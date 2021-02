“Non vediamo l’ora di stringere la nostra bambina”: l’annuncio sui social della bellissima coppia di sportivi

Cicogna in arrivo anche per un’altra delle splendide coppie dello spettacolo e dello sport. Caroline Wozniacki, ex campionessa danese del tennis, e suo marito David Lee, ex stella dell’NBA, aspettano quella che sarà per loro la prima figlia. Ad annunciarlo, come spesso accade, sono stati proprio i prossimi neo genitori, pubblicando dei teneri post sui loro account Instagram.

Credit: carowoznizcki – Instagram

Quando una notizia come quella di un imminente nascita arriva in una famiglia, è inevitabile che il cuore si gonfi d’orgoglio e felicità, soprattutto se arriva in un momento difficile come quello che tutto il mondo sta vivendo.

A riceverla, in questo caso, è stata la bellissima coppia formata da Caroline E David. Due ex campioni dello sport, legati da un amore travolgente ormai da diversi anni.

Già sposati, i due accoglieranno presto quella che sarà la loro prima figlia. Ad annunciarlo sono stati proprio loro due, pubblicando dei post nei loro rispettivi account Instagram.

La Woxniacki è rimasta incinta a settembre scorso e solo in questi giorni ha deciso di uscire allo scoperto. Nel post che ha pubblicato compare un quadretto nel quale c’è chiaramente scritto che il prossimo giugno arriverà una bella bambina. A corredo dello scatto ha poi aggiunto:

Non vediamo l’ora di accogliere la nostra bambina, il prossimo giugno!

Lo stesso quadretto è stretto nelle mani dei due, nella foto comparsa sul profilo dell’ex campione di basket. Anche lui, come sua moglie, si è mostrato in trepidante attesa di poter stringere la sua piccolina tra qualche mese.

La relazione tra Caroline Wozniacki e David Lee

Credit: carowoznizcki – Instagram

Prima di incontrare e innamorarsi del suo attuale marito, Caroline Wozniacki ha avuto un’importante relazione con il campione di golf, Rory McIlroy. I due sono stati uniti dal 2011 al 2014, arrivando a un passo dal matrimonio. Poche settimane prima di salire sull’altare, il golfista si è tirato indietro, lasciando Caroline con una telefonata.

Il primo incontro con David Lee è avvenuto nel 2016. Il loro è stato un amore praticamente a prima vista e molto intenso fin da subito. Nell’estate del 2019 i due si sono sposati con una bellissima cerimonia celebrata a Castiglion Del Bosco, in Italia. Oggi la coppia è più felice che mai, grazie alla notizia dell’imminente arrivo della loro prima bambina.