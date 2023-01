All'età di 43 anni, il famoso rapper romano Noyz Narcos è diventato padre per la prima volta: una gioia immensa per lui e la sua compagna

Come era da programma, il 2023 di uno dei rapper più famosi d’Italia si è aperto con un evento molto più che lieto. Stiamo parlando di Emanuele Frasca, in arte Noyz Narcos, che lo scorso 10 gennaio è diventato papà per la prima volta. La sua compagna Ludovica Melisurgo ha infatti dato alla luca la piccola Giulia. Di seguito il tenero annuncio sui social.

Credit: _la_lou – Instagram

Noyz Narcos è soltanto l’ultimo dei cantanti che hanno segnato gli ultimi decenni del mondo hip hop e rap italiano, che ultimamente hanno deciso di dare una svolta alle loro vite e mettere su famiglia.

Il primo di questa speciale categoria è stato Guè Pequeno, che è diventato papà per la sua prima volta alla fine del 2021.

Qualche mese più tardi è toccato all’altro cantante milanese Gionatan Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, che a giugno scorso ha abbracciato il suo primo figlio, il piccolo Gabriel.

Proprio ieri, poi, l’altro rapper Danti e la sua compagna, la cantante Nina Zilli, hanno svelato al mondo intero la lieta notizia della gravidanza.

Emanuele e la sua compagna, la web creator Ludovica Melisurgo, avevano invece annunciato ai loro fan e seguaci di essere in dolce attesa a metà del luglio scorso.

I due sono legati sentimentalmente da oltre un decennio e fin da subito si sono mostrati felici per la novità che presto sarebbe arrivata nelle loro vite. In un post Instagram la donna mostrava fiera il suo pancino e la prima ecografia.

Nata la prima figlia di Noyz Narcos

Quei nove mesi ora sono passati e come da programma, la prima bimba di Ludovica ed Emanuele è finalmente venuta al mondo. Un bellissimo messaggio di preludio da parte della web creator era arrivato già a capodanno:

Credit: _la_lou – Instagram

Iniziamo l’anno con lenticchie e cotechino come da tradizione🍀 il 2022 ci ha già portato il regalo più prezioso e siamo pronti per questo 2023 che segna l’inizio di una nuova vita con te ♥️

Credit: _la_lou – Instagram

Il 10 gennaio, poi, l’annuncio che tutti aspettavano: