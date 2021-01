Nuova vita da mamma e un cambio di stile. Ha scelto l’oversize. Impossibile riconoscerla. Voi avete capito chi è?

La modella Gigi Hadid è diventata mamma lo scorso settembre. Proprio lei, insieme al cantante britannico, Zayn Malik, ha pubblicato uno dolce scatto su Instagram, per dare la felice notizia:

La nostra bambina è qui, sana e bella 🙏🏽❤️ è un compito impossibile in questo momento esprimere a parole come mi sento. L’amore che provo per questo minuscolo essere umano è al di là della mia comprensione. Grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia e grato per la vita che avremo insieme.

Da quel giorno, la vita di Gigi Hadid è cambiata, così come molte della sue abitudini. Se prima eravamo abituati a vederla con vestitini molto corti e sexy e tacchi a spillo, oggi la modella veste oversize. Vestiti larghi e cappottoni comodi low-cost, accessibili a tutte le donne!

In una recente foto, la modella è stata paparazzata a passeggio con la sua bambina. Eccola qui:

Uno stile molto diverso dal solito. Mascherina nera, come previsto dalle norme anti-contagio, cappello da pescatore, occhiali da sole bianchi e un cappottone comodo. Anche se Gigi Hadid è tornata in piena forma dopo il parto, preferisce continuare a vestire in maniera comoda.

Ha scelto un maxi cappotto firmato Mango, che costa soltanto 89 sterline, ovvero 99 euro!

La malattia di Gigi Hadid

Credit: Vogue – YouTube

Gigi Hadid ha rivelato nel 2014 di essere affetta dalla malattia di Hashimoto. Si tratta di una malattia cronica della tiroide (tiroidite) di natura infiammatoria. È conosciuta anche con il nome di Morbo di Hashimoto.

È dovuta dalla mancanza o insufficiente secrezione di ormoni tiroidei e progredisce in modo lento. Tra i primi sintomi ci sono la stanchezza e la difficoltà di concentrazione, seguiti poi da alterazione del ciclo mestruale, capelli fragili, dolori muscolari, pelle secca, stitichezza, brividi e anche depressione. Sintomi che variano da persona a persona.