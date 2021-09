Stando alle ultime notizie in circolazione, Aida Yespica avrebbe trovato un nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Geppy Lama, la showgirl sembra aver ritrovato la felicità accanto al suo nuovo fidanzato con il quale avrebbe anche iniziato la convivenza. Scopriamo insieme chi è la nuova fiamma dell’ex gieffina.

Nuovo amore per Aida Yespica. Secondo le ultime notizie di cronaca rosa, la bellissima showgirl e modella avrebbe finalmente ritrovato la serenità accanto al suo nuovo compagno. Attualmente dell’uomo non si hanno molte informazioni. Sembra che si chiami Mirco e che sia un noto imprenditore di Padova. Inoltre, pare che la coppia sia già andata a convivere.

Dopo la circolazione della notizia, la diretta interessata non dato conferma né smentito il gossip in circolazione. Silenzio assoluto anche sulla sua pagina social, dove la modella continua a postare i suoi scatti che ogni volta lasciano senza parole i suoi numerosi followers.

Spesso al centro delle pagine di cronaca rosa per i suoi flirt, ricordiamo l’importante storia d’amore che Aida Yespica ha vissuto dal 2007 al 2009 con Matteo Ferrari. Il loro grande amore è stato coronato dalla nascita del loro figlio Aron, rimasto a vivere negli States con il padre.

La modella ha sempre dichiarato di soffrire della lontananza da suo figlio ed in passato ha commentato la vicenda con queste parole:

Non vedo mio figlio da quattro mesi. Prima mio figlio viveva con me. Poi a causa di una truffa, ho perso tutti i soldi e per un po’ nostro figlio è andato a vivere dal padre a Miami. Andavo a trovarlo ogni mese. Ma da marzo è iniziato il calvario.