Lunedì 13 settembre Bianca Guaccero ha dato ufficialmente il via alla nuova edizione di Detto Fatto. I fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che non è passato di certo inosservato. Sono molti coloro a sostenere la presenza di un nuovo amore nella vita della conduttrice.

Nuovo amore per Bianca Guaccero? La conduttrice è tornata in onda con Detto Fatto ormai da pochi giorni e su di lei iniziano a circolare già alcuni gossip. In particolar modo, sono molti a sostenere che nella vita dei Bianca Guaccero ci sia un nuovo amore.

Infatti molti telespettatori non hanno potuto fare a meno la presenza nella conduttrice di un dettaglio che non è passato inosservato. Si tratta di un anello che l’attrice e conduttrice ha deciso di indossare durante le puntate di Detto Fatto. Ben presto la diretta interessata ha svelato il mistero di tale notizia.

Bianca Guaccero, infatti, ha preferito svelare il motivo dell’anello presente sul suo dito prima che il gossip della presenza di un nuovo amore nella sua vita diventasse sempre più insistente.

Dopo il gossip che l’ha vista protagonista, Bianca Guaccero ha voluto svelare il mistero dell’anello di fidanzamento sul suo dito. La conduttrice, dunque, ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte. In particolar modo, la showgirl ha rivelato di aver ricevuto un regalo speciale da Jonathan Kashanian il giorno del suo compleanno.

Si tratta di un punto luce da appendere al collo e, a riguardo, la conduttrice di Detto Fatto ha svelato:

Siccome nessuno mi ha mai regalato un solitario, me lo sono fatta montare su un anello per far finta di essere fidanzata.

Dunque mistero risolto. Bianca Guaccero continua a dichiararsi single, nonostante il gossip di un presunto flirt che l’ha vista protagonista questa estate.

