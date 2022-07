Nuovo amore per Can Yaman? L’attore starebbe frequentando un’attrice molto nota

In questi ultimi giorni Can Yaman è tornato nuovamente ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Dopo essere stato il protagonista del gossip nella scorsa estate per la sua storia con Diletta Leotta, l’attore è ora tornare a far parlare di sé. Stando alle ultime indiscrezione, infatti, Can Yaman avrebbe un nuovo amore. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Dopo il gossip che lo aveva visto protagonista insieme a Diletta Leotta, Can Yaman aveva preso la decisione di far rimanere privata la sua vita sentimentale. In questi giorni però il settimanale ‘Chi’ avrebbe lanciato un vero e proprio scoop riguardante l’attore. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Can Yaman avrebbe un nuovo amore.

Ma chi è colei che avrebbe rubato il cuore dell’attore? Secondo quanto dichiarato dal giornale si tratterebbe di un’attrice conosciuta già dal pubblico. Lei è Francesca Del Fa, nota per il suo ruolo nella fiction di Rai 1 Il Paradiso delle Signore.

Dopo le voci in circolazione i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Can Yaman ha davvero un flirt in corso con la nota attrice.

Can Yaman e l’addio a Diletta Leotta

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è stato uno dei gossip più chiacchierati della scorsa estate. Sono state molte le voci che si sono diffuse riguardo la relazione tra il noto attore e la conduttrice.

Purtroppo la relazione tra i due è naufragata e Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio per sempre. Riguardo la questione il noto volto di DAZN ha dichiarato: