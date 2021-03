Nuovo amore per il cantante? Ecco il gossip più chiacchierato del momento. La ragazza è la figlia di una famosissima showgirl

Aria di novità e nuovo amore nella vita del giovane cantante Ultimo. Stando a quanto riportato dalle varie testate di gossip, il giovane avrebbe infatti avviato una nuova frequentazione. Sono molti gli indizi postati sui social che fanno pensare a questo gossip che nelle ultime ore sta infiammando le fan del noto cantante.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, avrebbe un nuovo amore. La notizia è ormai diventata il gossip più chiacchierato del momento e sta mettendo in crisi tutte le fan del giovane cantante. Infatti, come anche postato sui social, sembra proprio che il giovane abbia avviato una frequentazione. Ma chi è la fortunata?

La nuova fiamma di Ultimo è Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi. Infatti, le storie su Instagram pubblicate dai due giovani fanno proprio pensare che tra loro sia scoccato l’amore. Dalla storia pubblicata da Jacqueline che mostra Ultimo cantare su una barca al tramonto a quella del cantautore che condivide un momento intimo tra i due.

Sono stati proprio questi gli indizi che hanno rappresentato il punto di partenza del gossip e che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, infiammando tutte le fan del noto cantante. Nonostante ciò, però, bisogna sottolineare che i diretti interessati non hanno né smentito né confermato l’inizio della loro storia d’amore.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, il nuovo amore di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo sembra essere colei che ha rubato il cuore del giovane cantautore. Sempre molto lontana dai riflettori, non tutti forse sanno che la ragazza è figlia d’arte. Infatti è la secondogenita di Heather Parisi. Classe 2000, la giovane è nata dalla relazione di Heather Parisi con l’ortopedico Giovanni di Giacomo.

Come già dichiarato, Jacqueline ha sempre ritenuto essere lontana dai riflettori. Ha vissuto a Roma con il padre e, ad oggi, studia recitazione negli Stati Uniti.