Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che ha lasciato tutti senza parole. A casa della coppia più amata del web è arrivata una new entry. A dare l’annuncio sui social è stata la stessa Cecilia Rodriguez. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non smettono mai di sorprendere i loro fan. Di recente è entrato un “nuovo famigliare” a casa Rodriguez a fare compagnia alla coppia. Si tratta di un cane, Ercole il quale è stato adottato dalla stessa modella argentina ed il suo fidanzato.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di accogliere un nuovo membro della famiglia. La new entry di cui stiamo parlando si chiama Ercole, un cucciolo che la stessa coppia ha deciso di prendere in adozione. A dare la notizia del nuovo arrivato è stata la stessa modella argentina tramite un post sui social.

La sorella di Belen Rodriguez ha esteso a tutti i suoi fan l’annuncio pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. L’immagine in questione ritrae il nuovo amico a quattro zampe che, con uno sguardo dolce, guarda verso la telecamera.

Tuttavia, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, questa non è la prima esperienza con un animale domestico. Ormai da diverso tempo anche Aspirina fa parte della famiglia, un altro cane di cui la celebre showgirl è totalmente innamorata. Infatti, molte sono le attenzioni che la Rodriguez le riserva, in particolare quando il cucciolo si era trovato a non poter camminare a causa di un incidente.

Invece, per quanto riguarda l’idea di Cecilia di mettere su famiglia, lei stessa ha affermato di essere pronta per compiere questo passo. Dunque, la modella argentina ha dichiarato di voler fare dei figli con Ignazio Moser. Queste le sue parole: