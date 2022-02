L’ex ballerina di Amici, Agata Reale dopo aver rivelato nel 2021 della dura battaglia che sta affrontando a causa della leucemia, ha voluto pubblicare un nuovo appello sui social. Ha scelto di pubblicare il video nel giorno di San Valentino, proprio per parlare della parola amore.

La sua vicenda ha commosso migliaia di persone ed in tanti, quando hanno scoperto ciò che stava affrontando, le hanno mandato dei messaggi per darle forza e coraggio.

Agata Reale ha fatto parte di una delle prime edizioni di Amici, era il 2007. Nel talent ha mostrato a tutti la sua passione per la danza ed infatti, anche dopo aver lasciato la scuola, ha continuato a ballare.

Tuttavia, nel 2020 poco dopo essersi unita in matrimonio con Carmelo De Luca, con il quale ha una figlia di 4 anni chiamata Cloe, ha iniziato a stare male.

La ragazza ha notato che le sue gengive sanguinavano spesso. Lo ha detto al suo dentista, che le ha consigliato di fare un emocromo. Tuttavia, prima che arrivassero i risultati, la ballerina è svenuta nella sua abitazione.

I medici hanno deciso di ricoverarla e dalle analisi è emersa la triste realtà. Era affetta da Leucemia Promielocitica Acuta. Da qui è iniziato il ricovero, le terapia ed un lungo periodo lontano da casa e dalla sua famiglia.

Il nuovo appello di Agata Reale dopo la scoperta della malattia

Ora sono quasi passati 2 anni dalla drammatica diagnosi e la ragazza è in attesa di sapere se è finalmente guarita. Nella giornata di San Valentino con un video sui social, però ha voluto fare un appello, per far capire a tutti l’importanza della donazione del sangue. Agata nella clip ha detto:

Amare non vuol dire dedicarsi ad un compagno, o ad una compagna, ma vuol dire amare a 360 gradi. Amare il prossimo è bello, come dedicarsi a qualcuno che non si conosce con i piccoli gesti.

