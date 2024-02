Standing ovation per Roberto Vecchioni e Alfa al termine dell'esibizione: l'artista in gara ha trattenuto a stento le lacrime

L’esibizione di Alfa con Roberto Vecchioni ha commosso il pubblico di Sanremo 2024. I due artisti hanno cantato Sogna ragazzo sogna e al termine, il pubblico si è alzato in piedi. Una standing ovation emozionante. Il cantante in gara è riuscito a stento a trattenere le lacrime.

Ma perché ha scelto proprio il grande Roberto Vecchioni? Alla domanda Alfa risponde così:

Che onore. Ero molto in soggezione la prima volta che ci siamo conosciuti, ma perché mio papà, che non è un grande cantate, nella serata karaoke del villaggio turistico in cui andiamo canta Luci a San Siro, e mia mamma lo guarda con gli occhi a cuore, quello è un po’ il format del loro amore. Quindi per me Vecchioni è effettivamente famiglia.

Il brano di Alfa a Sanremo

Alfa è salito sul palco dell’Ariston, nella prima e seconda serata del Festival di Sanremo 2024, portando la canzone Vai. Ma qual è il significato del brano e cosa sappiamo sul cantante? È stato lo stesso artista a spiegare la sua canzone al pubblico. Un significato che è già raccolto nel titolo: Vai!

Il brano è un inno alla vita, una spinta per continuare ad andare avanti come ha fatto fino ad ora, visti i successi che Alfa è riuscito a raggiungere. Parte del testo, come lo stesso cantante ha spiegato, deriva da una frase di suo nonno: “C’è chi corre perché scappa e chi corre perché insegue”. Di certo lui non ha intenzione di scappare, il suo è un inno alla vita, all’andare avanti senza mai voltarsi indietro.

Dal prossimo 16 febbraio, Alfa pubblicherà il nuovo album, dal titolo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”. Ed è già pronto per il suo tour dal 24 febbraio al 21 aprile. Ecco tutte le date:

24 febbraio Milano

5 aprile Padova

6 aprile Torino

16 aprile Napoli

19 aprile Bari

21 aprile Firenze

Lo chiamano il rapper romantico, Alfa è un cantautore genovese nato il 22 agosto del 2000. Il suo nome ha iniziato a farsi strada nel 2019, grazie al brano Cin Cin, che ha spopolato su Spotify. Da quel momento ha collaborato con grandi artisti come Annalisa. Ma la vera bomba Alfa è esplosa lo scorso anno, nel 2023, grazie al brano Bellissimissima. E ora si trova sul palco dell’Artiston per esibirsi davanti a tutta l’Italia nella 74esima edizione del Festival di Sanremo.