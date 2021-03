In questa foto era soltanto una bambina, ma oggi è uno dei volti più apprezzati del mondo televisivo e una delle influencer più seguite. Stiamo parlando di Giulia Salemi. Ormai, dopo le varie partecipazioni ai reality, il pubblico ha imparato a conoscerla e ad amarla.

Credit: faribatehraniofficial – Instagram

Ma sapete che quando era una bambina era completamente diversa? Prima che la sua vita arrivasse ad una fama che mai avrebbe immaginato? La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani ha pubblicato sui social, diversi scatti dell’infanzia della sua adorata figlia.

Durante il Grande Fratello Vip, l’influencer ha espressamente chiesto alla sua mamma di rimanere lontano dai riflettori ed è ciò che Fariba ha fatto. Ma ha continuato a sostenerla e a tifare per lei, con i suoi bellissimi post sui social network.

Credit: faribatehraniofficial – Instagram

Guardando le foto, è possibile notare la trasformazione dell’ex modella. Capelli lunghi e neri, quasi sempre legati, una passione per la danza e gli occhiali da vista. È irriconoscibile, non trovate?

Chi è Giulia Salemi

Giulia Salemi nasce a Piacenza, il 1 aprile del 1993. Appare per la prima volta in tv nel 2012, quando partecipa alla quarta edizione di Veline. Il successivo anno, partecipa come concorrente al reality Sweet Sardina.

Credit: faribatehraniofficial – Instagram

Nel 2014, si classica al terzo posto durante la finale di Miss Italia. Nel 2015 conduce insieme a Simona Ventura, il programma Leyton Orient e partecipa, insieme a sua madre Fariba, alla quarta edizione del programma Pechino Express. Diverse le sue esperienze nei vari reality.

Conduce, poi, insieme a Tommaso Zorzi, il talk show Adoro! Un programma che ospita noti volti della tv e che commenta La Pupa e il Secchione e viceversa.

A novembre 2020, partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e viene eliminata il 19 febbraio.

Nel corso di questa esperienza, Giulia Salemi inizia una relazione amorosa con l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Petrelli.