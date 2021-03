Pierpaolo Petrelli racconta l’amore per Giulia Salemi

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi più innamorati che mai. L’ex velino e l’influencer italo-persiana, nonostante le numerose critiche ricevute riguardo la loro storia, sono più uniti e innamorati che mai. L’amore vissuto a distanza ha interrogato i fan della coppia su una presunta crisi, immediatamente smentita dalla bella Giulia.

Alcuni rumors parlavano di una crisi tra i due, dovuta probabilmente all’amore vissuto a distanza a causa del coronavirus. Ma oggi, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi sono più innamorati che mai. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, i due sono stati determinati nel continuare la frequentazione anche al di fuori della casa e lontano dalle telecamere. E ad oggi appaiono inseparabili nonostante la distanza che li separa.

Infatti, lei vive a Milano per motivi di lavoro. Pierpaolo, invece, vive a Roma per stare il più vicino possibile a suo figlio Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero. Nonostante la grande distanza che li separa, i due tendono a vedersi quando possono e si sentono sempre al telefono.

Pierpaolo Petrelli si racconta e confessa che la sua storia d’amore con Giulia Salemi procede a gonfie vele. Nonostante le titubanze iniziali della sua famiglia, che avrebbe preferito Elisabetta Gregoraci, oggi sembra che i familiari di Pierpaolo si siano convinti dell’importanza di Giulia Salemi nella sua vita.

Le parole di Pierpaolo Petrelli sull’amore per Giulia Salemi

Queste sono state le parole dell’ex velino a riguardo:

Il nostro è un amore speciale, ci fidiamo l’uno dell’altra e ci stimiamo reciprocamente. Ci sentiamo ogni due minuti, facciamo videochiamate. Vogliamo viverci e vederci sempre tanto: io, dal canto mio, spero di lavorare sempre più a Milano per vederla, e lei spera di fare sempre più cose a Roma per starmi vicino.

Inoltre, Pierpaolo Petrelli è determinato nel far incontrare e conoscere il piccolo Leo alla fidanzata Giulia. Per il momento non c’è stata occasione per creare l’incontro, ma Pierpaolo è intenzionato a presentarli il prima possibile.