54 candeline per Alex Zanardi, il primo compleanno della leggenda dopo l'incidente

Oggi, 23 ottobre 2020, è il compleanno di Alex Zanardi. L’ex campione di Formula compie 54 anni mentre è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Infatti, questo è il suo primo compleanno a seguito del tragico incidente avvenuto lo scorso venerdì 19 giugno 2020 sulla strada provinciale 146 che porta da Pienza a San Quirico D’Orcia.

Oggi, 23 ottobre 2020, Alex Zanardi spegne 54 candeline. Sono trascorsi quattro mesi dal quel maledetto venerdì 19 giugno in cui è avvenuta la tragedia. A causa dell’incidente in handbike avvenuto sulle colline toscane per la staffetta “Obbiettivo Tricolore“, attualmente il campione è ricoverato all”ospedale San Raffaele Milano. Così Alex Zanardi dovrà trascorrere il suo 54esimo compleanno.

Alex Zanardi, che oggi compie ben 54 anni, è uno dei volti più amati e stimati nel mondo dello sport. Il 54enne è stato prima un automobilistico, iniziando dai Kart, fino a diventare poi campione italiano a tutti gli effetti. A causa dei suoi due incidenti che si sono ripetuti nel corso dei suoi 53 anni, Alex Zanardi è chiamato “l’uomo dalle due vite“.

Il primo incidente dell’ex pilota di Formula 1 è avvenuto il 15 settembre 2001 in cui con la sua Reynard Honda si è schiantato di traverso sulla pista del Lausitzring. A causa di questo tragico episodio, l’uomo ha combattuto tra la vita e la morte: gli ha causato l’ amputazione di due gambe e ben 15 ulteriori operazioni.

Nel 2005 Zanardi ha sorpreso tutti tornando a gareggiare in auto nel campionato WTCC ma la vera svolta avvenne nel 2007 dopo esser diventato campione nell’Handbike. Tuttavia, è proprio a bordo di quest’ultima che il 19 giugno 2020 il campione è stato coinvolto in un altro incidente. Durante l’Obbiettivo Tricolore, mentre percorreva la strada provinciale 146 in provincia di Siena, Alex Zanardi è stato travolto da un autotreno.

Stando al suo ultimo bollettino che risale a circa un mese fa, il 54enne avrà bisogno di altri interventi cranio-facciali e comincia ad interagire. Alex Zanardi ci lascia un grande insegnamento. Nella vita dobbiamo provare a cambiare il corso del destino quando i tragici eventi si imbattono su di noi. Di questo, la leggenda, ne è la prova. Buon compleanno campione, ti aspettiamo!