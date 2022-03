Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano fa delle dichiarazioni inaspettate sulla guerra: sul web è polemica

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riuardante Olga Plachina che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre atleta russa è stata invitata dai suoi fan ad esprimere un opinione sulla guerra. A causa delle sue dichiarazioni shock la modella è finita al centro delle polemiche sul web.

Olga Plachina è una celebre atleta e modella russa che di recente è finita nel mirino delle polemiche sul web. Il motivo per cui la maggior parte dei suoi fan hanno inveito contro l’altela è da rintracciare nelle sue dichiarazioni rilasciato in merito all’attuale situazione bellica.

La moglie di Aldo Montano era impegnata in una festa quando i suoi fan le hanno chiesto cosa pensasse in merito alla guerra. Tuttavia sembra che la sua risposta non sia stata molto gradita dai suoi 60mila follower:

Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io per dare ragione a uno dei due? Non sono mai stata una persona dentro alla politica. Sono una ragazza russa, e lo dico che sono fiera di essere russa, mi è sempre piaciuto Putin, mi sono sempre piaciuti i nostri regimi! Il mio Stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice!

In un secondo momento, la modella ha terminato il suo discorso con queste parole:

Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto per cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa.

Alla luce delle sue affermazioni c’è chi ha scatenato il boom di critiche e chi ha provveduto a prendere le sue difese. Questo il commento di un utente: