Olivia Newton-John è morta: lo straziante addio della figlia Chloe

Non ce l’ha fatta Olivia Newton-John, l’attrice di Grease che da anni stava portando avanti una lunga battaglia contro il cancro. A dare l’annuncio della sua morte è stato il marito della donna che, tramite una nota, ha annunciato che l’attrice è deceduta serenamente nel suo ranch in California circondata dall’amore di amici e parenti.

In queste ultime ore la figlia di Olivia Newton-John, Chloe, ha voluto salutare per sempre la sua amata mamma sui social. La giovane ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae insieme all’attrice quando era ancora una bambina.

L’immagine è molto toccante ed ha commosso l’intero popolo del web. Nello scatto in questione, infatti, mamma e figlia si danno un tenero bacio sulla bocca. La foto è seguita da una serie di immagini che ritraggono insieme Olivia Newton-John e sua figlia dall’infanzia fino agli ultimi giorni trascorsi insieme.

Olivia Newton-John, le parole di addio di sua figlia Chloe

Qualche giorno fa la figlia di Olivia Newton-John, Chloe, ha condiviso una foto che la ritrae insieme a sua mamma in un grande prato verde. All’immagine in questione la cantante ha accompagnato una dolcissima didascalia.

Queste sono state le parole della figlia dell’attrice di Grease:

Mia mamma, la mia migliore amica. Sempre e per sempre mamma. Ti ho preso. Ti vedo. Camminerò con te fino ai confini della terra senza fare domande.

Ricordiamo che Chloe è la figlia che Olivia Newton-John ha avuto dal suo primo marito Matt.

Dopo la notizia della morte dell’attrice sono stati molti coloro che hanno scritto un pensiero per salutare per sempre la donna. Tra i tanti messaggi non sono potute mancare le parole di John Travolta che ha voluto ricordare Olivia Newton-John con queste parole: