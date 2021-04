Operaio licenziato da ArcelorMittal, il gesto generoso di Sabrina Ferilli

É di questi giorni la notizia del licenziamento di Riccardo Cristello. All’uomo, infatti, è pervenuta una lettera di licenziamento da parte dell’azienda ArcelorMittal per aver sostenuto, su Facebook, la fiction andata in onda su Canale 5 Svegliati Amore Mio. Dopo che la notizia ha fatto il giro dei giornali, molti hanno mostrato solidarietà all’uomo. Tra questi la protagonista della fiction, Sabrina Ferilli, ha stupito tutti con un gesto clamoroso.

Licenziato dall’azienda in cui lavorava per aver invitato, su Facebook, alla visione della fiction Svegliati Amore Mio. É questa la vicenda che riguarda l’operaio di ArcelorMittal, Riccardo Cristello. La storia della fiction si svolge attorno ad un’acciaieria le cui polveri sottili sono responsabili dell’insorgenza di malattie in molti bambini che vivono nel posto, tra cui la figlia della protagonista.

Dopo la notizia del licenziamento di Riccardo, sono stati molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno preso le sue difese. Tra questi la protagonista della fiction di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Sabrina Ferilli, che ha espresso la sua disponibilità al pagamento dello stipendio dell’operaio oltre che a sostenere le spese legali.

La notizia giunge dal sindacato Usb di Taranto che ha annunciato la decisione dell’attrice con queste parole:

Ringraziamo Sabrina Ferilli per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore. L’attrice ha telefonato a Riccardo Cristello dopo aver appreso che il lavoratore dello stabilimento siderurgico di Taranto era stato licenziato. A Sabrina Ferilli va il ringraziamento, mio e di tutto il sindacato che rappresento, per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagamento di uno stipendio.

Operaio licenziato a Taranto, anche Michele Riondino si offre al pagamento delle spese legali

Anche Michele Riondino, protagonista della serie tv Il giovane Montalbano, ha espresso il suo desiderio di poter aiutare l’operaio licenziato a Taranto. Come espresso dal sindacato Usb di Taranto, anche lui si è offerto di pagare le spese legali. Queste sono le parole del sindacato: