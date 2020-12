Sabrina Ferilli, avete mai visto la sua casa? Un meraviglioso angolo di paradiso nel centro di Roma

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del nostro paese e su questo non c’è alcun dubbio. Solare, divertente, comica, bellissima e attrice di grande talento, a Sabrina non manca proprio nulla. In tutti questi anni è riuscita grazie alle sue qualità e doti a conquistare il cuore di milioni di italiani. In questi ultimi anni è stata colonna portante in varie trasmissioni di Maria De Filippi, sua grande amica. L’intesa con la moglie di Maurizio Costanzo sembra essere sotto gli occhi di tutti. È stato proprio durante un simpatico siparietto tra le due che abbiamo visto dove abita l’attrice. Avete mai visto la sua casa? Sabrina abita a Roma in un attico davvero da sogno.

Le foto della casa di Sabrina Ferilli

L’attrice abita in un attico davvero da sogno che si trova proprio nel cuore della capitale, ovvero nel quartiere Prati. Questo meraviglioso attico si affaccia su alcuni dei principali monumenti della città eterna. Tanti i dettagli che colpiscono l’attenzione. A predominare sono le tonalità che vanno dall’azzurro al bronzo, che creano dei giochi di contrasto davvero meravigliosi.

Ad ogni modo, tra tutti i colori, quello che predomina è sicuramente l’azzurro. Gli oggetti presenti all’interno dell’abitazione sono molto semplici, ma d’effetto e di grande impatto estetico. Per la sua casa Sabrina non ha optato per uno stile definito, visto che va dal classico al moderno. In questo video, potrete vedere diverse immagini della casa di Sabrina

All’esterno troviamo una grande terrazza, ricca di fiori e piante che danno l’idea di un meraviglioso giardino e conferiscono all’ambiente un’atmosfera decisamente romantica.

La stanza preferita da Sabrina è sicuramente la cucina, dove predomina ancora una volta l’azzurro. All’interno di questo attico, l’amica di Maria De Filippi non vive da sola, ma insieme a Flavio Cattaneo. Quest’ultimo è un famoso manager, che ha ricoperto cariche importanti. E’ stato infatti Direttore Generale della Rai, Amministratore delegato Telecom e Vicepresidente Esecutivo di Italo.

