Oriana Marzoli a L’Isola Dei Famosa spagnola: l’annuncio sui social

Dopo aver terminato l’esperienza alla settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli si propone in qualità di concorrente per un altro reality show. Stiamo parlando della versione spagnola de L’isola dei famosi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, l’ex gieffina è tornata al centro della cronaca rosa per via di un annuncio diffuso da lei stessa sul suo profilo Instagram.

Nel dettaglio, lex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini ha comunicato a tutti i suoi fan che presto approderà a Supervientes, la versione spagnola de L’isola dei famosi:

Ciao a tutti! Non posso essere qui con voi stasera, qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare?