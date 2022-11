Oriana Marzoli, gaffe al GFVip: il commento sulla figlia di Spinalbese

Senza alcuna ombra di dubbio Oriana Marzoli è una delle concorrenti più chiacchierate e seguite all’interno del Grande Fratello Vip. Nel corso degli ultimi giorni la gieffina si è resa protagonista di una clamorosa gaffe coinvolgendo anche Antonino Spinalbese. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli non smette di attirare l’attenzione del pubblico italiano. Di recente la gieffina è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato il commento sulla figlia di Antonino Spinalbese.

Dopo Ginevra Lamborghini e Sofia gliele De Donà, sembrava che Antonino Spinalbese avesse finalmente trovato la donna con cui viversi una relazione al di fuori delle telecamere del GFVip. La diretta interessata è Oriana Marzoli la quale però è stata autrice di un gesto che ha cambiato le carte in tavola.

Di recente l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è mostrato giù di morale a causa della lontananza di sua figlia. Tuttavia, anziché consolarlo, la venezuelana ha fatto un paragone di cattivo gusto. Queste sono state le sue parole:

Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane.

La gieffina si è subito resa conto di aver fatto una gaffe ma ha spiegato che non voleva offenderlo. Successivamente, l’ex hairstylist si è confidato con Wilma Goich e Patrizia Rossetti dichiarando che Oriana non è la donna che lui cerca:

Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto.