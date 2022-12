Orietta Berti dice addio a Mediaset e torna in Rai: ecco quali programmi farà

Secondo alcune indiscrezioni, Orietta Berti farà ritorno in alcuni programmi Rai

Senza alcuna ombra di dubbio Orietta Berti è una delle cantanti più amate e stimate nel mondo della musica italiana. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la celebre artista potrebbe dire addio a Mediaset e fare ritorno in Rai. Ma quali saranno i programmi a cui parteciperà? Scopriamolo insieme!

Orietta Berti non finisce mai di stupire i suoi fan. Di recente la nota cantante è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune voci emerse in rete in merito alla sua carriera televisiva.

Attualmente la cantante emiliana partecipa al programma condotto da Alfonso Signorini in qualità di opinionista accanto a Sonia Bruganelli. Tuttavia, si tratta solo di una presenza temporanea nelle reti Mediaset. Infatti, si vocifera che la donna presto farà il tanto atteso ritorno in Rai. A rivelarlo è stato il settimanale “Oggi”.

Secondo il noto giornalista Alberto Dandolo, l’artista dovrebbe essere di nuovo presente a Che Tempo Che Fa. Non è tutto. La Rai avrebbe pensato anche ad un ruolo speciale nel programma Tale e Quale Show. Queste sono state le sue parole:

Il prossimo anno, oltre a riprendere il suo posto al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, infatti si mormora che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia.



Sempre secondo le dichiarazioni rilasciate da Dandolo, la Berti potrebbe anche partecipare come ospite speciale in un episodio della serie “Che Dio ci Aiuti”: