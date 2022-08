Orietta Berti e la rivelazione su Giovanni Ciacci: “Ha perso gli abiti in treno”

In questi ultimi giorni il nome di Orietta Berti sta tornando ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. La cantante si prepara a diventare la nuova opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip, al fianco di Sonia Bruganelli. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’ Orietta Berti ha rivelato un aneddoto su uno dei nuovi concorrenti.

Orietta Berti ha svelato alcuni aneddoti che la legano ad uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’ la cantante ha raccontato di quando l’hairstylist ha perso i suoi vestiti sul treno. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Lo conosco bene Giovanni. Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno.

La cantante di ‘Fin che la barca va’ ha rivelato di conoscere molto bene il nuovo concorrente della casa più spiata d’Italia e di aver vissuto con lui molte esperienze.

Orietta Berti inizia la sua avventura da opinionista al Grande Fratello Vip: “Sarò me stessa”

Sempre al noto giornale, la cantante più amata e apprezzata d’Italia ha rivelato come si comporterà durante la sua avventura da opinionista. Ricordiamo che Orietta Berti sarà al fianco di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

Al settimanale ‘Gente’ la cantante ha poi annunciato come sarà il suo approccio con i concorrenti e con la sua collega. In particolar modo, Orietta Berti ha rivelato che sarà sincera e non esaltata nei giudizi. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Sarò sincera e non esaltata nei giudizi. Sarò me stessa.

I fan di Orietta non stanno nella pelle. Tutti attendono con ansia l’arrivo di settembre per vedere la cantante in questo nuovo ruolo che non ha mai ricoperto prima. La scelta di diventare opinionista del GF Vip è stata appoggiata anche da suo marito Osvaldo che ha consigliato alla cantante di buttarsi in questa nuova avventura.