Orietta Berti nei guai? tre volanti della Polizia la inseguono a Sanremo poco prima della sua esibizione. Cosa è successo

Ieri sera è andata in onda la prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i concorrenti in gara, c’è anche Orietta Berti. La cantante emiliana, qualche giorno fa, si è resa protagonista di una esilarante disavventura, capitata tra le strade della città ligure che la ospita in occasione della kermesse di musica italiana più famosa.

Credit: Festival di Sanremo – Rai 1

Solito boom di ascolti per la prima serata del Festival che, come al solito, ha tenuto incollati agli schermi milioni di italiani. Lo show ha visto esibirsi per primi i giovani delle nuove proposte, poi Arisa ha aperto le danze per quanto riguarda i concorrenti in gara.

Tra la divertenti gag di Amadeus e Fiorello, i simpatici siparietti di Zlatan Ibrahimovic e la splendida esibizione della super ospite Loredana Berté, non si poteva partire in una maniera migliore.

Certo, manca il leggendario pubblico del teatro Ariston per via delle restrizioni dovute al Covid, ma gli interpreti sono stati eccellenti nel catturare tutta l’attenzione tutta su di loro.

Una degli interpreti in gara, è appunto Orietta Berti. La cantante di Cavriano partecipa con la canzone “Quando ti sei innamorato“, che racconta dei suoi primi incontri con il marito Osvaldo.

L’episodio capitato a Orietta Berti

Orietta, così come tutti gli altri cantanti e membri dello staff del festival, si trovano nella città ligure già da alcuni giorni. Città che, come quasi tutti il resto della regione, si trova attualmente in zona arancione “rinforzata”. Il che obbliga tutti i residenti a rispettare tutte le regole che ormai tutti conosciamo a memoria.

Qualche sera fa, però, Orietta si è ritrovata in strada qualche minuto dopo le 22:00. Il motivo? stava andando a provare e ritirare gli abiti che gli serviranno per le serate del Festival.

Vedendo un auto circolare in un orario che era oltre al coprifuoco, tre pattuglie della Polizia Stradale, si sono insospettite e l’hanno seguita, fino a fermarla.

Al momento dello stop forzato, naturalmente la Berti ha spiegato agli agenti il motivo della sua uscita, ma non riconoscendola (per via della mascherina) i poliziotti hanno deciso di seguirla fino al luogo indicato per il ritiro degli abiti, con l’intento di verificare se la cantante stesse dicendo la verità.

Chiaramente la vicenda si è risolta a tarallucci e vino, senza multa e senza segnalazione. Ma inevitabilmente si è scatenata ilarità in tutti gli ambienti vicini al Festival.