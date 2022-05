Fedez incontra Damiano David insieme alle rispettive fidanzate: la foto sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate e stimate all’interno del mondo dei social. Qualche giorno fa i due hanno fatto ritorno da New York dove hanno preso parte al Met Gala 2022. Di recente c’è stata una riunione tra la coppia e Damiano dei Maneskin insieme a Giorgia Soleri.

Fedez e Chiara Feragni non smettono mai di stupire tutti i suoi fan. A seguito del periodo di convalescenza, il rapper milanese sta riprendendo in mano la sua vita. Per la prima volta ha partecipato al Met Gala 2022 insieme a sua moglie. Adesso è tornato a Milano per abbracciare di nuovo i suoi figli e trascorrere un po’ di tempo con i suoi amici.

Tra gli incontri più recenti dell’artista c’è anche quello con Damiano David. Il rapper milanese e il frontman dei Maneskin hanno dato luogo a una reunion insieme alle rispettive fidanzate. Infatti a fargli compagnia c’erano anche Chiara Ferragni e Giorgia Soleri.

Inutile dire che il tutto è stato immediatamente documentato sui social. Infatti sul profilo Instagram del cantante è apparsa un foto che lo ritrae insieme al solista dei Maneskin. Il post in questione è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan ed ha fatto il boom di like e commenti nel giro di pochissime ore .

Come è nata l’amicizia tra Fedez e Damiano David

Anche se all’epoca Fedez non era il giudice dei Maneskin, i due si sono conosciuti all’intero di X-Factor. Damiano David non era in squadra con il rapper milanese ma sin da subito si è creata una buona intesa tra loro. Successivamente, gli artisti si sono incontrati di nuovo al Festival di Sanremo dove sono arrivati entrambi in finale. Tuttavia, i Maneskin hanno vinto mentre il cantante si è classificato secondo insieme a Francesca Michelin.