Orietta Berti svela il motivo per cui ha accettato la proposta di Signorini

Il Grande Fratello Vip debutterà su Canale 5 il giorno 19 settembre 2022. La settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini vedrà come opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In occasione di un’intervista, quest’ultima ha svelato il motivo cui ha accettato questo ruolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio Orietta Berti è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. La celebre cantante aveva un posto fisso da Fabio Fazio a Che Tempo Fa fino a quando ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini.

Per almeno sette mesi, la Berti parteciperà al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista prendendo il posto di Adriana Volpe. Tuttavia, stando alle dichiarazioni rilasciate al “Messaggero”, il motivo che avrebbe spinto la cantante ad accettare questo posto sarebbe stato il denaro:

Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962