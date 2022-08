Orietta Berti svela le condizioni di salute della donna colpita dal drone

Senza alcuna ombra di dubbio Orietta Berti è una delle cantanti più amate e stimate nel mondo della musica italiana. Di recente l’artista è finita al centro della cronaca rosa a causa di un piccolo incoveniente avvenuto durante il suo concerto a San Leone, in provincia di Agrigento. Scopriamo insieme cosa è succeso nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni Orietta Berti è stata impegnata con il suo tour in giro per l’Italia. Di recente si è esibita con un magnifico concerto a San Leone, in provincia di Agrigento. Tuttavia, nel bel mezzo dello spettacolo, una donna è stata colpita da un drone.

A distanza di qualche giorno dall’accaduto, la stessa cantante ha deciso di rompere il silenzio e rivelare le condizioni di salute della donna colpita dal drone. Stando alle sue dichiarazioni, la Berti non si era accorta dell’incidente a causa della scarsa visuale. Tuttavia, in un secondo momento è stata messa al corrente dell’episodio.

A darne l’anuncio è stata lei stessa attraverso i suoi account social. Oltre a a chiarire ogni dubbio in merito all’incidente, la cantante si è detta profondamente dispiaciuta. Queste sono state le sue parole:

Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina.

Orietta Berti sarà opinionista al Grande Fratello Vip

Orietta Berti parteciperà in qualità di opinionista alla prosima edizione del Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli. Tale notizia ha sollevato numerose polemiche in quanto Adriana Volpe non sarà presente nello studio di Alfonso Signorini. Quest’ultima è stata opinionista nella stessa edizione del Grande Fratello Vip.