Peggiorano le condizioni del grande musicista Phil Collins. La notizia è stata diffusa dal suo ex compagno di band, Mike Rutheford.

“Ormai è immobile, si sta godendo la vita a casa dopo aver lavorato duramente”. Phil Collins aveva annunciato, lo scorso anno, il suo definitivo ritiro dal mondo della musica. Nonostante le sue condizioni di salute, aveva continuato a salire sul palco e ad esibirsi sulla sedia a rotelle. Ma i troppi interventi alla schiena, lo hanno ridotto in condizioni non più compatibili con quella vita.

Il suo ultimo concerto risale a marzo del 2022 a Londra, subito dopo il musicista ha annunciato pubblicamente il suo ritiro:

I problemi di salute di Phil Collins sono iniziati nel 2007, dopo una grave lesione alla colonna vertebrale, dovuta alla diagnosi di una rara malattia ai nervi. Con gli anni le sue condizioni sono peggiorate, nonostante abbia continuato ad esibirsi anche sulla sedia a rotelle. Nel 2015 gli è stato diagnosticato anche il diabete.

In qualche modo, durante l’ultimo tour dei Genesis, mi sono lussato alcune vertebre nella parte superiore del collo e questo ha colpito le mie mani. Dopo un’operazione riuscita al collo, non riesco più a tenere in mano una bacchetta, né a cantare in piedi o suonare il piano.