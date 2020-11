Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi si riacutizzeranno le tensioni di coppia. Con Marte nel segno sarà molto facile cadere nel nervosismo e nell’insofferenza. Siate prudenti.

Toro: potreste incappare in qualche difficoltà burocratica. Giove e Saturno sono in aspetto favorevole per cui approfittatene per mettere a posto carte e contratti.

Gemelli: avrete un bel cielo. Venere sarà nel segno e il tuo amore si riempirà di romanticismo e di dolcezza. Approfittane per organizzare una serata a lume di candela.

Cancro: sentirete l’esigenza di concentrarvi su voi stessi. Dedicate la giornata al relax personale concedendogli qualche piacevole vizio.

Leone: se sarete avvolti dai dubbi chiedete un consiglio alle persone a voi vicine. Il loro punto di vista esterno potrebbe darti quella lucidità di cui in questi giorni Mercurio ti priva.

Vergine: qualcuno di voi avrà a che fare con la banca per discutere di alcune questioni legate al denaro.

Oroscopo del giorno, 13 Novembre

Bilancia: giornata strepitosa per la Bilancia merito di Luna, Venere e Mercurio nel segno. Sarai pimpante, energico, pieno di voglia di fare e di relazionarti con gli altri. Concentrati sull’amore e sulle amicizie.

Scorpione: hai un cielo favorevole. Sfruttalo per sistemare vecchi impicci legali, fiscali o burocratici o per chiarire alcune questioni con l’ex.

Sagittario: Mercurio e Venere nel segno daranno una spinta alla tua giornata. Sarete particolarmente simpatici, brillanti e diplomatici. Ottime caratteristiche per migliorare o costruire delle collaborazioni vincenti.

Capricorno: sii prudente, dovrai avere a che fare con un rivale molto agguerrito e Marte in opposizione non farà altro che peggiorare la situazione.

Acquario: oggi voi Acquario sarete ottimisti e più consapevoli di avere un futuro decisamente migliore.

Pesci: ottima giornata per voi Pesci sullo studio e sul lavoro. Avrai la possibilità di fare notevoli progressi, di ottenere successi.