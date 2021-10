"Anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo": Carolina Marconi non vuole abbandonare il suo desiderio di essere mamma

Da mesi ormai, Carolina Marconi è diventata un vero e proprio simbolo della lotta contro il cancro. Da quando ha scoperto di avere un tumore al seno, lei non ha mai abbassato la testa. Ha iniziato a combattere con tutte le sue forze e con quelle che le hanno donato i suoi fan fin dal primo minuto. Ieri, ospite a Storie Italiane, l’imprenditrice ed ex gieffina ha spiegato che, nonostante la malattia, non ha assolutamente intenzione di abbandonare il suo sogno di diventare mamma.

Il grande pubblico italiano aveva imparato a conoscerla e amarla tanti anni fa, quando partecipò a una delle primissime edizioni del Grande Fratello. Dopo quell’esperienza, Carolina era uscita dalla luce dei riflettori, mantenendo comunque un grande seguito sui social network.

Quei social network in cui, da qualche mese a questa parte, sta raccontando passo passo la sua guerra contro una malattia che le ha scosso totalmente la vita: il tumore al seno.

Ha voluto raccontare tutto. Dalla diagnosi al primo ciclo di chemio terapia. Dal taglio dei capelli all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici.

Ieri, Carolina Marconi è stata ospite di Storie Italiane su Rai 1. L’imprenditrice si è presentata con una vistosa parrucca nera a coprire la sua “pelatina”, così come l’ha definita lei stessa autoironizzando.

Carolina Marconi e il desiderio di diventare mamma

Non è la prima volta che Carolina Marconi appare in tv da quando le è stato diagnosticato il cancro. Qualche giorno fa, nel salotto di Verissimo, aveva raccontato di come e quando aveva scoperto di essere malata.

Carolina ha spiegato che stava facendo delle analisi per intraprendere poi un percorso di fecondazione assistita. Durante la mammografia di routine, l’amara scoperta, che oltre a sconvolgerla totalmente, le ha fatto accantonare quel desiderio di diventare mamma che tanto la premeva.

Quel desiderio, però, Carolina non ha la minima intenzione di abbandonarlo. A storie Italiane, infatti, ha detto:

Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo. Farò l’impossibile per diventare madre. Voglio un figlio dal mio Alessandro.

L’ennesima dimostrazione di quanto Carolina stia affrontando questa sua battaglia con coraggio, determinazione e voglia di continuare a vivere la sua vita.