Ciro De Lollis è stato ospite durante l’ultima puntata di Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin. Il figlio di Sandra Milo ha rivelato altri dettagli sulla scomparsa della grandissima attrice.

Aveva già anticipato, al termine del funerale, della scoperta di una malattia fatta dai medici durante alcuni controlli all’anca. Una malattia che in tre mesi se l’era portata via. Nello studio di Silvia Toffanin, Ciro De Lollis ha confermato quello che era già il sospetto di tutti: tumore ai polmoni.

Per l’anca siamo andati in una clinica, non aveva più cartilagine e doveva mettersi una protesi. Durante i controlli sono emerse complicazioni. Una donna che non ha mai fumato, hanno trovato un tumore a entrambi i polmoni in stadio avanzato, con metastasi al cervello. Non accusava dolori.

Era stata proprio Sandra Milo a chiedere ai suoi figli che la notizia non venisse diffusa, l’unico ad essere a conoscenza delle sue condizioni era Alberto Matano. Il conduttore lo ha tenuto per sé.

Adesso che pero una delle più grandi attrici italiane si è spenta per sempre, il figlio crede che sia giusto dire a chi l’amava e la sosteneva, come se n’è andata e come sono stati i suoi ultimi giorni di vita.

L’abbiamo portata a casa, era quello che desiderava. Non poteva più bere acqua per il rischio che andasse ai polmoni. Non mangiava. Ho passato notti insonni a tenerle la mano e bagnarle le labbra. Ha continuato a lavorare fino al giorno delle analisi. Poi, quando ha iniziato le cure più forti, ha smesso di essere lei. Mi chiedo come sarebbe stato se avesse continuato a vivere senza saperlo. Una parte di me se n’è andata via con lei.

Sandra Milo è morta nella sua casa di Roma, circondata dall’amore dei suoi figli, proprio come aveva sempre desiderato e come lo aveva sempre immaginato. È morta il giorno del compleanno del figlio di Ciro, ma il suo papà glielo ha tenuto nascosto e ha lasciato che festeggiasse senza sapere nulla. Il giorno successivo gli ha detto la verità.