Nelle ultime ore Pamela Prati ha scritto un lungo post su Instagram, in cui commenta una frase sentita di sfuggita per strada. A quanto pare l’ex modella e showgirl non l’ha presa serenamente e, tornata nella sua abitazione, ha immediatamente espresso il proprio pensiero, con tanto di video.

Pamela Prati: fisico ancora impeccabile

Una spiegazione prolissa, seguita da una confessione di cui non tutti i fan erano al corrente. La storica primadonna del Bagaglino compirà a breve la bellezza di 62 anni. In forma come al solito, la sarda, che mosse i primi passi in tv nel 1983 da valletta di Il cappello sulle ventitré, ha condiviso un filmato dove si fa ammirare per il suo fisico, ancora impeccabile.

Età da non tirare in ballo

Tuttavia, non è un semplice ed effimero atto di vanità, bensì dietro al comportamento c’è un perché. Difatti, nel post Pamela Prati ha raccontato che il giorno prima aveva passeggiato per strada e una signora a voce alta, pensando che non la sentisse, le ha detto che gli anni passano davvero per tutti.

Lei di cuore ha ribattuto in modo affermativo, sottolineandole come dipenda in che modo. Il prossimo giovedì compirà 62 anni e non sopporta quando qualcuno per ferirla tira in ballo la sua età.

Sono ammessi solo gli apprezzamenti

È palese e comprensibile il dispiacere provato da una donna, peraltro abituata quasi sempre a ricevere apprezzamenti. Il momento più basso della carriera, in termini di simpatia popolare, lo ha toccato con il celeberrimo caso Mark Caltagirone, il presunto promesso sposo poi rivelatosi una montatura.

Pamela Prati non si offende per chi le dà della vecchia

La Prati si è sempre difesa dalle accuse, sia nei programmi condotti da Barbara d’Urso (con cui i rapporti sono precipitati) sia in quelli presentati da Massimo Giletti. Comunque sia andata la vicenda, Pamela Prati guarda avanti e chi le dà della vecchia per offenderla tanto non ci riesce.