Pamela Prati parla per la prima volta della morte del nipote: le sue parole

Oggi, però, Pamela Prati ha deciso di ricordare suo nipote in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. La showgirl ha descritto il grande dolore che lei e sua sorella, madre del ragazzo, stanno provando in questo periodo. Queste sono state le sue parole:

Aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare, oltre che uno chef bravissimo. In meno di un mese è volato in cielo per colpa di un brutto male che non ci ha dato nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo.