Panico nella casa del GF Vip: concorrente tenta di scappare dalla casa

La puntata mandata in onda lunedì 18 gennaio 2021 su Canale 5 del GF Vip ha riservato spiacevoli sorprese a Stefania Orlando, che ha avuto modo di ascoltare i piccati commenti dell’ex marito Andrea Roncato nei confronti della loro relazione coniugale e del rapporto attuale.

Tommaso Zorzi sbarra la strada Stefania Orlando

Una ferita lacerante, fonte di sofferenza, che la concorrente del reality show non riesce emotivamente a gestire. Così, in preda al panico, ha minacciato nella notte di abbandonare la Casa, catapultandosi verso la porta rossa. A sbarrargli la strada c’era Tommaso Zorzi, il quale le ha impedito di uscire, altrimenti se ne sarebbe andato via anche lui.

Per smaltire l’adrenalina

Maria Teresa Ruta ha invitato tutti gli altri concorrenti, accorsi per bloccarla e impedirle di uscire dalla Casa di Cinecittà, di tornare in salotto, per dare modo a Zorzi di rimanere solo con Stefania Orlando e calmarla. La “strategia” ha, infatti, funzionato.

L’influencer le ha chiesto di bere prima un calice di vino in giardino e poi avrebbero abbandonato insieme il programma, permettendole di rimettere ordine alle idee e smaltire la dose di adrenalina accumulata durante il blocco conclusivo della serata.

Esortazione a rifarsi una vita

Glaciali le esternazioni dell’ex marito, che ha guardato dritto in camera esortando la gieffina a lasciarlo perdere e rifarsi una vita esclusivamente con il suo nome. Altrettanto dure le parole riservatele dalla figliastra di Andrea Roncato, l’attrice Giulia Elettra Goretti, che in Tre metri sopra il cielo ha interpretato la sorellina di Babi.

Stefania Orlando persuasa a restare

Dopo la conversazione avuta davanti alla porta rossa, Tommaso Zorzi ha portato Stefania Orlando in giardino e, per stemperare la tensione, ha con lei ballato Maledetta Primavera. Quindi l’ha abbracciata e spronata a finire con lui questo lungo percorso, che, ha spiegato il conduttore Alfonso Signorini nella diretta, terminerà a fine febbraio.