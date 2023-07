Paola Bara sarà la nuova opinionista del GF 8? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Paola Barale potrebbe diventare una nuova opinionista del Grande Fratello. A diffondere l’inaspettata notizia sui social è stato Alberto Dandolo per “Dagospia”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, Paola Barale è uno dei personaggi famosi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Nonostante la donna ha sempre dichiarato di non voler partecipare ai reality show, nel corso delle ultime ore si vocifera che potrebbe diventare una nuova opinionista della prossima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

A diffondere la notizia sui social è stato Alberto Dandolo. Secondo quanto sostiene quest’ultimo, la Barale potrebbe partecipare all’ottava edizione del Grande Fratello in qualità di opinionista e al fianco di Katia Ricciarelli. Attualmente non sono a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ne Alfonso Signorini ne la diretta interessata hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione. In ogni modo, di recente il direttore di “Chi” e la presunta opinionista sarebbero stati avvistati insieme all’evento benefico della rivista.

Paola Barale sul GFVip: “I reality non hanno contenuti”

Nel frattempo, Paola Barale è finita al centro di varie polemiche. Il motivo? Qualche tempo fa lei stessa aveva rilasciato clamorose dichiarazioni in merito ai reality show.

Nel dettaglio, aveva affermato che non avrebbe mai partecipato ad un programma televisivo in quanto li riteneva privi di contenuti. Queste erano state le sue parole: