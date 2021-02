Fabrizio Corona, avete mai visto la sua casa? Nel cuore di Milano, un appartamento di lusso dove non manca il verde e la palestra

Fabrizio Corona circa un anno fa è uscito dalla Comunità di recupero di Monza, dove era stato ricoverato per problemi psichiatrici. In quella struttura, l’ex re dei paparazzi era stato ricoverato insieme al suo personal trainer Nathan Martelloni. In tutti questi mesi ha scontato i domiciliari in un’abitazione di gran lusso. La fine della sua pena è prevista per il mese di marzo 2024. Ad ogni modo, all’interno della casa di Milano dove l’ex re dei paparazzi vive non manca praticamente nulla. Fabrizio ha a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno, ogni confort e tanto lusso. In realtà Fabrizio ha fatto un trasloco in piena pandemia, lasciando un appartamento per il quale si dice che Fabrizio abbia speso circa 100 mila euro d’affitto annuo. E voi, avete mai avuto modo di vedere la nuova casa di Fabrizio Corona?

Le foto della casa di Fabrizio Corona

Molto spesso Fabrizio pubblica sul suo profilo Instagram dei video e delle Instagram stories, mostrando a tutti la sua nuova casa dove vive ormai da diversi mesi. Un appartamento molto grande e soprattutto luminoso. In ogni stanza sembra esserci il parquet di colore chiaro.

Una delle stanze dove spesso Fabrizio Corona registra delle Instagram Stories è la sala, molto grande, dove si trova un angolo relax, con tanto di frigo, divano ed un maxi schermo montato a parete. Non manca di certo l’ufficio dell’ex re dei paparazzi. Si tratta di una stanza molto grande dove sulle pareti sono attaccate più di 10 televisori.

Presente anche una mini palestra, dove Fabrizio si allena ogni giorno e dove si è allenato anche quando era positivo al Covid-19. Una mini palestra dove Corona ha posizionato pesi ed attrezzatture per lo sport.

All’esterno della casa, c’è un piccolo spazio che da modo a Fabrizio di potersi dedicare un pò al verde. Fabrizio Corona in questa splendida casa, ha vissuto per tanti mesi insieme al figlio Carlos Maria.

