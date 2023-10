Paola Barale, ospite a Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, si è lasciata andare ad un toccante sfogo, su un argomento che ancora oggi la ferisce: l’aborto.

La conduttrice televisiva ha scelto di non tenere il suo bambino, perché non era il momento. Parole che hanno scatenato la reazione degli utenti sul web. Paola Barale ha ricevuto messaggi e commenti che l’hanno ferita e che ancora oggi, quando ci ripensa, le fanno male.

Le parole di Paola Barale

Mi è stato detto che uccido i bambini, ma credo che chi vede il marcio dove non c’è abbia il marcio dentro. Amo i bambini alla follia e penso siano il trait d’union che ci permette di vedere la vita con entusiasmo. Ma la cosa che più mi ha ferito di questa affermazione, è che è arrivata da una donna. C’ho messo un po’ di tempo a metabolizzare, ma ho capito che viviamo in una società in cui tutti sono arrabbiati e ci sono mezzi come i social che spesso vengono utilizzati male. Dovrebbero essere un mezzo d’inclusione, ma non ci rendiamo conto che ne siamo un po’ vittime tutti.

Paola Barale ha poi parlato della sua vita sentimentale, rimanendo un po’ misteriosa. Si diverte, la conduttrice tuttavia non ha mai amato il gossip su di lei. Vuole concentrarsi sul suo lavoro, ha rivelato di avere tante cose in cantiere, ma per ora preferisce non svelare altro. L’unico indizio che è emerso durante la sua conversazione con Silvia Toffain, è che questi progetti non riguarderanno il mondo della televisione.

I dettagli di quell’aborto, li ha rivelati nel suo libro “Non è poi la fine del mondo”. Paola Barale è rimasta incinta dopo un solo mese di relazione. Non si è sentita di portare avanti quella gravidanza, non conosceva bene quell’uomo e aveva paura di diventare una madre single.