Paola Di Benedetto e Rkomi sono ufficialmente una coppia: la foto del bacio

Nel corso delle ultime settimane sul web non si è fatto altro che parlare della presunta relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi. Infatti, secondo alcune indiscrezioni che si facevano sempre più insistenti, sembra che tra i due sarebbe scoppiata la passione. Adesso è ufficiale e a dimostrarlo è una foto che ritrae il bacio.

Paola Di Benedetto e Rkomi sono finiti di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderli protagonisti di un gossip è stata una foto circolata sul web che li ritrae scambiarsi un appasionante bacio. Adesso sembra che non ci sia più nessun dubbio. L’influencer e il cantante sono ufficialmente una coppia. Ad avvistarli in centro a Milano sono stati i paparazzi di “Chi”, il noto giornale condotto da Alfonso Signorini.

Paola di Benedetto e Rkomi: il loro primo incontro

Stando a quanto hanno rivelato i beninformati, Paola di Benedetto e Rkomi si sono incontrati per la prima volta a Milano, città in cui sia lei che lui vivono e svolgono la loro professione. Ma come si sono conosciuti la conduttrice e il cantante? Il loro primo incontro è avvenuto grazie ad un gruppo di amici in comune. Sembra che tra i due sia avvenuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Le persone più vicine alla coppia hanno raccontato che, a seguito dell’incontro, hanno iniziato a parlare su Instagram per conoscersi meglio. Infine hanno deciso di uscire insieme ma questa volta da soli. Attualmente ne la conduttrice ne il cantante hanno deciso di commentare la vicenda, infatti non è ancora giunta nessuna smentita o conferma. Tuttavia, anche se entrambi hanno preferito rimanere in silenzio, è la foto del bacio a togliere ogni minimo dubbio.