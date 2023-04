Paola Ferrari confessa di aver avuto una furiosa lite con una donna famosa: di chi si tratta

In questi giorni il nome di Paola Ferrari è tornato ad occupare le pagine di gossip per alcune rivelazioni fatte a Un giorno da Pecora. Proprio ai microfoni del programma di Rai Radio1 la giornalista ha confessato di aver avuto una furiosa lite con una donna molto famosa. Scopriamo insieme di chi si tratta.

A Un giorno da Pecora Paola Ferrari ha fatto alcune rivelazioni su Daniela Santaché. Proprio riguardo la Ministra, la giornalista ha fatto una rivelazione che sta facendo il giro nel web. Nel dettaglio, Paola Ferrari ha confessato che lei e la Ministra, in passato, si sono rese protagoniste di una furiosa lite. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Successivamente la giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alba Parietti. Riguardo la showgirl, la giornalista ha dichiarato:

Se io e Alba Parietti ci siamo contese degli uomini? Uno è stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov. E poi Sandy Marton, con quale sono offesissima. Nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui.

E, continuando, Paola Ferrari ha poi aggiunto:

L’intervista di Paola Ferrari a Un giorno da Pecora è poi proseguita con alcune rivelazioni che la giornalista ha rilasciato su Elodie. Riguardo la cantante, la Ferrari si è espressa con queste parole:

Mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei.