Paola Marella, avete mai visto la sua casa? Un mix di eleganza, raffinatezza, arte e grande luminosità che si affaccia sullo Skyline di Porta Nuova

Paola Marella è una nota conduttrice televisiva italiana, molto conosciuta per aver condotto dei programmi su Real Time. Donna di gran classe, sempre molto elegante, Paola ha aperto le porte della sua abitazione, che rispecchia in tutto e per tutto la sua persona e la sua personalità. Un mix di stili, dal classico al moderno, due mondi diversi, ma entrati in completa armonia, grazie alla professionalità della conduttrice. Quest’ultima vive in una bellissima casa che si trova a Milano, un ambiente ricco di luce che si affaccia sullo Skyline di Porta Nuova. A proposito, avete mai visto la casa di Paola Marella?

Le foto della casa di Paola Marella

La casa, come abbiamo già anticipato, è un mix di stili che vanno dal classico al moderno. Ubicata nel quartiere di Porta Nuova a Milano, è arredata con grande gusto, raffinata ed impreziosita da complementi d’arredo davvero unici nel loro genere.

L’ambiente è ricco di luce, che entra dalle grandi vetrate che si affacciano sullo Skyline di Porta Nuova. Stile elegante e sobrio, colorato, dal design moderno, con oggetti di arredamento allegri, molto colorati ed anche spiritosi. All’ingresso si trovano tante opere d’arte, mentre lo studio è ispirato a Luigi XVI.

Paola Marella sembra avere una certa passione per l’arte moderna, con delle influenze architettoniche tradizionali ed eleganti. Le pareti del salotto sono di color tortora e sempre in questa stanza, si trova un tavolino in legno ottocentesco. Di fronte troviamo dei divani molto colorati e divertenti, ai quali la Marella ha affiancato una poltrona Armchair degli Eames.

Sul pavimento, realizzato in parquet antico originale, c’è un tappeto dai colori molto forti. Ad arricchire gli ambienti, anche tante piante che conferiscono profondità e naturalezza. La sala da pranzo è molto luminosa e sobria nel contempo.

In questa stanza troviamo un tavolo di legno con gli angoli smussati, con attorno delle sedie di gomma riciclata, un lampadario molto particolare che illumina la sala.

Una delle stanze preferite da Paola è sicuramente lo studio, dove si trovano tanti libri, quadri di famiglia, foto di viaggi e tanti bei ricordi della sua vita.

In questa stanza si trova una poltrona rossa in stile Luigi XVI ed un caldo parquet. Nel corridoio, invece, molto lungo e suggestivo, Paola Marella ama appendere sul muro tanti bei ricordi, foto di ciò che le è più caro.

