Già nel 2018, quando divenne nonna per la prima volta, Paola Perego non si limitò a mostrare tutta la sua gioia. Gioia che ben presto si raddoppierà, visto che sua figlia, Giulia Carnevale, le sta per regalare un secondo nipotino. In realtà non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale, ma una foto al mare di Giulia, con un discreto pancione in bella vista, lascia pochi spazi ai dubbi.

Una famiglia straordinariamente felice. È questo il primo pensiero che viene in mente spulciando il profilo Instagram di Giulia Carnevale, la primo genita di Paola Perego, nata dal primo matrimonio della conduttrice con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli. Quel Napoli diventato grande grazie anche a Diego Armando Maradona.

Giulia è legata da ormai diversi anni con Filippo Giovannelli, analista finanziario. Lei, in qualche modo, ha deciso di rimanere nello stesso campo della madre. Svolge infatti da diversi anni un ruolo da agente del mondo dello spettacolo.

Credit foto: paolaperego17 – Instagram

Nel 2018, precisamente il 24 di novembre, Giulia e Filippo sono diventati genitori per la prima volta. La nascita del piccolo Pietro, che oggi ha quasi 3 anni e che è la gioia di tutta la famiglia, è concisa anche con il diventare nonna di Paola per la prima volta a soli 53 anni.

Paola Perego nonna bis

Credit foto: giuliacarnevale13 – Instagram

Oggi, a 55 anni, Paola Perego si prepara a dividere le sue straordinarie energie e a donarle a due nipotini. Giulia, infatti, ha appena fatto trapelare al mondo social di essere di nuovo in dolce attesa.

Sebbene ancora nessuno dei due prossimi neo genitori bis abbia svelato chiaramente quale sia il sesso del bebè in arrivo, c’è un piccolo particolare che non è sfuggito ai tanti follower che seguono la coppia su Instagram.

Nella foto scattata in mare, dove per la prima volta è apparso il pancino di Giulia, in didascalia è presente un emoji a forma di fiocco. Fiocchetto che è di colore rosa. Che sia una femminuccia, quindi, la seconda nipote in arrivo per la Perego?