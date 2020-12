La battaglia legale per accedere all’eredità di Diego Maradona prosegue e difficilmente avrà una facile risoluzione. Le parti coinvolte sono decise nel vedersi riconoscere i propri diritti: dai figli ai nipoti, inseriti per legge nella linea dei discendenti, nonché i familiari più stretti, le ex mogli e fidanzate.

Diego Maradona: patrimonio tra gli 80 e i 100 milioni di dollari

Nessuno ha intenzione di rinunciare a quella fetta di patrimonio dell’ex campione argentino, stimato tra gli 80 e i 100 milioni di dollari. Denaro, gioielli, auto di lusso, partecipazioni azionarie, effetti personali di valore (anche storico, come quelli custoditi e sigillati in un container a Beccar), proprietà di brevetti e marchi registrati a nome suo, regali privati molto costosi e quant’altro rientri tra gli averi lasciati dal Diez.

Reali proporzioni ignote

Nessuno sa al momento quali siano le reali proporzioni del suo lascito. Il compito di catalogare l’asse patrimoniale prima che sia aperto alla successione, secondo le disposizioni legislative, competerà all’ufficiale giudiziario.

Ma quali erano le volontà del Pibe de Oro? L’ultimo messaggio di Diego Maradona risale allo scorso anno, in un intervento parecchio duro contro tutti coloro che lo avevano lasciato solo.

Preoccupazione per il lascito

Era consapevole che ora, diventando vecchio, si sarebbero soprattutto preoccupati del lascito, dichiarò l’ex numero 10 del Napoli in un video-messaggio pubblicato sui social network. Che poi aggiunse di non lasciare niente a nessuno. Avrebbe donato tutto. Tutto quello che ha gestito nella vita, lo avrebbe dato in beneficenza.

Rocio Oliva promette vendetta per l’eredità di Diego Maradona

Nelle ultime ore è emersa la notizia che Rocío Oliva, ex fidanzata di Maradona, presenterà in tal senso una richiesta ufficiale. La donna, estromessa dalla camera ardente dalla ex moglie di Diego, Claudia Villafane, e dalle figlie, nel giorno del cordoglio funebre, ha promesso vendetta. Il suo legale, Ana Rosenfeld, ha affermato che, non appena l’eredità verrà aperta, la Oliva potrà comparire.