Paola Perego con le stampelle, cos’è successo Paola Perego in una foto su Instagram con le stampelle e con la mascherina, cos'è successo all'amata conduttrice? I fan preoccupati per lei

Brutto infortunio per Paola Perego. La conduttrice ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra con le stampelle e con la mascherina. I suoi fan l’hanno tempestata di domande, preoccupatissimi per lei. Ma cos’è successo all’amata conduttrice? Scopriamolo insieme.

Paola Perego condivide, da sempre, sui social, gioie e dolori con i suoi fan. E questa volta si tratta di una cosa decisamente dolorosa… letteralmente. La conduttrice si è mostrata a suoi follower con le stampelle e con una mascherina sul volto e in tanti si sono preoccupati per lei.

Cos’è successo a Paola Perego? Nulla di grave, a quanto sembra. Un semplice infortunio. La conduttrice ha fatto uno strappo muscolare alla gamba, più precisamente al quadricipite anteriore della coscia. Non ha voluto spiegare, però, come ha fatto ad infortunarsi. E, in molti si sono chiesti come avrà fato dato che siamo tutti chiusi nelle proprie case e non possiamo uscire per fare una corsetta.

Ad incuriosire ancora di più i suoi fan, è stato il silenzio della conduttrice che ha rivelato cosa le è successo ma ha tenuto nascoste le cause. Quello che si sa, però, è che a Paola Perego non manca il sorriso che si vede, nonostante la mascherina. La bella presentatrice ha scritto come didascalia sopra la foto:

“Niente mondiali per la Perego!”

La foto è stata scattata nell’atrio della palazzina dove abita. A quanto pare, questo infortunio domestico le costerà abbastanza perché Paola Perego deve riprendersi in fretta e, per farlo, dovrà stare a riposo e sottoporsi ad alcuni cicli di riabilitazione. La conduttrice, bellissima e solare anche con le stampelle e mascherina, è molto seguita sui social (qui potete vedere com’era da giovane Paola Perego).

Non molto tempo fa, la conduttrice aveva annunciato un probabile ritorno in tv e aveva incrociato le dita per La Talpa. Adesso, dovrà concentrarsi sulla salute per essere pronta a ricominciare.

Questa, però, non è il primo incidente domestico per Paola Perego che era finita in ospedale ad agosto del 2019 con una mano lesionata (leggi qui).

Torneremo con aggiornamenti.