La bellissima e amatissima influencer Paola Turani, come ormai tutti sanno, è incinta del suo primo bambino. Una gioia arrivata dopo tanta sofferenza e dopo una lunga lotta contro l’infertilità. Ormai la modella è alla 30esima settimana di gravidanza, il suo fisico è cambiato radicalmente e ciò, spiega in un bellissimo post su Instagram, la rende più felice che mai.

Come tante donne del mondo dello spettacolo, anche Paola Turani ha deciso di raccontare tutti i passi della gravidanza attraverso una miriade di bei post su Instagram.

Mesi fa ha pubblicato un video in lacrime mentre faceva il test, che per l’appunto ha dato esito positivo. Poi l’annuncio del sesso del bebè e le immagini delle prime ecografie.

View this post on Instagram

Lei lo ha definito un piccolo miracolo. E lo ha definito così per tutto quello che ha dovuto passare prima di questa grande felicità. In un post aveva scritto:

Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema: concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile. Quasi impossibile. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica. Quante lacrime ho versato.

Poi è arrivato quel giorno che ormai non aspettava più. Il test era positivo e le lacrime non si fermavano più.

View this post on Instagram

Oggi Paola Turani è arrivata alla 30esima settimana di gestazione. Tra pochissimo il suo bambino arriverà tra le sue braccia e lei non vede l’ora.

Il corpo di una donna incinta, inevitabilmente cambia. E ciò a volte potrebbe destabilizzare. Ma Paola è riuscita ad apprezzare anche questo ed oggi si mostra fiera per quello che è.

View this post on Instagram

Oggi sono 30 settimane con te 💙 sono anche +10kg.. d’amore!! E posso dirvi la verità? non mi sono mai sentita così bene e felice con il mio corpo e i suoi cambiamenti come in questi mesi (piedi gonfi a parte😜)!